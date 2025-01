Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat anuncian matrimonio tras 12 años de relación

Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat anunciaron que se casarán tras 12 años de relación.

A través de sus cuentas de Instagram ambos mostraron imágenes de la romántica pedida de matrimonio que el argentino le hizo a "La Jueza" en Punta Cana.

"Me quedé en shock, no sabía que decir, estaba en blanco. Ahí él me dijo: 'che, decime algo'. Yo no respondía, pero ahí le dije 'sí,sí,sí, acepto', y se largó a llover. Resultó muy romántico, muy de película", relató Arroyo a Lun.

Además la animadora de TV detalló que sus hijos fueron cómplices de la petición y que Bernardo Borgeat la llevó a presenciar el amanecer en el mar. "Yo me doy vuelta y él estaba de rodillas, al lado mío, con la cajita con el anillo abierto", recordó.