Tópicos: Magazine | Personajes

De TikTok a la TV: Danilo 21 confirma su llegada a "Primer Plano"

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El tiktoker reveló que llegará al espacio farandulero para ser asesor de contenidos y panelista.

De TikTok a la TV: Danilo 21 confirma su llegada a
En portada

El tiktoker Danilo 21, conocido por sus opiniones ligadas a la farándula nacional, anunció que se unirá a "Primer Plano". 

Tras varias especulaciones sobre su arribo a la televisión, el creador de contenido confirmó que sumará al estelar de Chilevisión, que cuenta con la conducción de Julio César Rodríguez, y un panel conformado por Vasco Moulian, Pancha Merino, Pablo Candia y Cecilia Gutiérrez. 

"De mi pieza a CHV", escribió el oriundo de Vilcún en un posteo, donde aparece en el frontis del canal. "Gracias gente por creer en mis sueños", agregó. 

Asimismo, el influencer reveló que se mudó a Santiago "para ser asesor de contenidos y panelista" del programa de farándula. 

"Estoy tan feliz y nervioso por este nuevo desafío. Espero estar a la altura de lo que yo y ustedes esperan de mí. Seguiré dando lo todo en redes y manteniendo mis opiniones claras y decisivas", agregó. 

Asimismo, Danilo señaló a La Cuarta que trasladarse a la capital "es un gran gasto y si lo hago, además de la intención de crecer laboralmente, es para ayudar a mis papás a tener un mejor pasar". 

En portada