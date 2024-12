Denise Rosenthal preocupó con registro desde la clínica: "Ha sido súper fuerte"

La cantante Denise Rosenthal causó preocupación entre sus fanáticos al revelar que se encuentra hospitalizada.

A través de sus historias de Instagram, la intérprete de "Agua Segura" pidió a sus seguidores "amor y buenos deseos" en esta difícil situación.

"Nunca he estado ni cerca de estar en esta situación y ha sido súper fuerte. Estoy bien y no es nada grave pero me dan miedo estas cosas y tengo un dolor que no se imaginan, desde hace mucho rato más encima", partió explicando la artista.

Bajo esta línea, la artista señaló que sufre de "una hernia y es enorme, pero la voy a reabsorber y se va a ir a la csm (sic) porque mi cuerpo es hermoso y fuerte, y resiliente", agregó.

Finalmente, Rosenthal añadió una nueva imagen donde escribió: "Mándenme amor sanador".