El desahogo de Ignacia Michelson tras su paso por "Vértigo": Acá siempre me refriegan los errores

La influencer Ignacia Michelson se desahogó en redes sociales tras su participación en el primer capítulo del renovado "Vértigo", cuestionando que en el programa de Canal 13 se hayan enfocado en su comentada presentación como DJ que terminó con un desperfecto de vestuario.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram tras ser eliminada del espacio, sinceró que "lo pasé super bien igual, no voy a mentir, me cagué de la risa con Kramer, se pasó".

"Pero -agregó- sentí que no pude hablar tanto, no sé si ustedes apreciaron lo mismo, e igual me molestó que volvieran a sacar la cosa de la tetita", dijo en referencia al comentado destape ocurrido durante su participación en el Miss Grand International 2026.

La exchica reality sintió que "había tantas cosas lindas por las que hablar o preguntarme y se refirieron a eso, entonces fue como 'uy, qué lata'. Siempre es lo mismo… ni en Tailandia me lo sacaron y acá siempre me refriegan los errores".

"Cuándo será el día en que refrieguen las cosas lindas que uno hace, no lo sé… Algún día, espero", cerró.

Michelson cerró su participación en Miss Grand International 2026 tras ubicarse entre las 25 mejores candidatas, marcado por una millonaria suma invertida para competir y su percance con su vestido.