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Tópicos: Magazine | Tendencias | Concursos de Belleza

Del Top 25 al adiós: Ignacia Michelson queda fuera de la siguiente etapa de Miss Grand International

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La chilena participó en la gala final del certamen de belleza, realizada en Tailandia

Del Top 25 al adiós: Ignacia Michelson queda fuera de la siguiente etapa de Miss Grand International
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Ignacia Michelson logró clasificar entre las 25 mejores candidatas de Miss Grand International 2026, pero no consiguió avanzar al Top 10 de la competencia.

Durante la gala final, influencer fue anunciada entre las seleccionadas para continuar en el certamen, una instancia que recibió con sorpresa.

Tras superar el primer corte, la exchica reality participó en la competencia de traje de baño, una de las etapas de la jornada que definió a las semifinalistas.

Sin embargo, su nombre no estuvo entre las diez candidatas que avanzaron a la siguiente ronda, por lo que terminó su participación en el concurso internacional.

Durante su paso por el certamen, la exGran Hermano también presentó un traje típico inspirado en elementos representativos de Chile, entre ellos el cóndor y los huemules.

De esta manera, Michelson cerró su participación en Miss Grand International 2026 tras ubicarse entre las 25 mejores candidatas, marcado por una millonaria suma invertida para competir y protagonizar una comentada presentación como DJ que terminó con un desperfecto de vestuario.

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