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Tópicos: Magazine | Personajes

Diseñador ofreció disculpas a Ignacia Michelson tras percance con su vestido en presentación

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La influencer representó a Chile en el Miss Grand International, donde protagonizó un particular momento durante su presentación como DJ.

Diseñador ofreció disculpas a Ignacia Michelson tras percance con su vestido en presentación
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El diseñador del vestido que utilizó Ignacia Michelson durante su presentación en el Miss Grand International ofreció disculpas luego del percance que sufrió la influencer en pleno show.

Durante la presentación de talentos, donde la chilena "mostró" su faceta de DJ, la parte superior del atuendo se movió y dejó expuesto uno de sus pechos frente al público, situación que la exGran Hermano logró controlar mientras continuaba con su participación.

A raíz de la situación, el diseñador tailandés Maharani, responsable del vestido, también se refirió públicamente al episodio y le entregó sus disculpas a la modelo.

"Quiero ofrecerte mi apoyo; realmente comprendo la situación por la que pasaste. Como diseñador de este atuendo, nunca esperé que esto sucediera. Quisiera pedirte disculpas sinceramente y que sepas que siempre estoy aquí para apoyarte", señaló. 

Diseñador ofreció disculpas a Ignacia Michelson por incidente con su vestido

Por su parte, la exchica reality explicó que se trató de un accidente y reconoció sentirse frustrada. "Pucha, la verdad me siento muy mal porque no quería que pasara eso. De verdad que quiero mostrar otra cosa. Estoy muy frustrada", expresó Michelson a través de sus historias de Instagram.

Otro de los detalles que llamó la atención durante el show fue la mesa de mezcla que utilizó Michelson, que se encontraba desconectada. Ante las consultas que recibió, explicó que la máquina fue arrendada en el lugar y que pasó por "algunos problemas".

Ignacia Michelson se refirió a incedente en Miss Grand International

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