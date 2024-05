Eli de Caso recordó el difícil momento que vivió tras salir de la televisión

La icónica animadora Eli de Caso recordó en el podcast "Morandé Te Ve", del exanimador Kike Morandé, sobre el complejo momento económico en el que estuvo tras su salida de la televisión hace 20 años.

De Caso habló de su salida de la televisión en 2004, cuando conducía el programa "Buenas tardes Eli" en TVN, y lo consideró como uno de los procesos más dolorosos que le tocó vivir. "Yo no podía más. Estuve súper enferma del 2001 al 2004. Mal. Y después, cuando salí de la televisión, fue peor".

En esa línea, precisó que "no tenía plata ahorrada, porque había mucha gente que dependía de mí. No alcanzaba a ahorrar y estaba enferma".

"Me quedé sin pega, sin plata, pero afortunadamente yo me había comprado una casa con algunos comerciales que había hecho. Con eso salí adelante, pero estuve como un año y medio que, al programa que me invitaban, iba, porque con esa plata me mantenía", explicó.

Asimismo, detalló que "me acuerdo que fui a tres Vértigo, que me gané dos autos. Esos autos los vendí y con eso estuve un par de meses viviendo. Lo pasé mal, más encima enferma y sola".

"Fue una época muy oscura mía que estuve muy sola. Fue trágico, porque me sentí completamente sola, desamparada, sin plata, enferma y con muchas responsabilidades", reflexionó.