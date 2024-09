"Ella se cansó": Aseguran que Pampita y Roberto García Moritán pusieron fin a su relación

Tras días de rumores, medios argentinos afirman que Pampita Adorhain y Roberto García Moritán están separados.

La revelación se dio en medio de una transmisión en vivo del programa trasandino LAM, donde la periodista Yanina Latorre confirmó que tras cinco años de contraer matrimonio, la modelo decidió poner fin a su relación.

"Me cuentan que Moritán suspendió toda su agenda ministerial en la última semana", señaló el periodista Ángel de Brito en primer lugar, dichos que fueron seguidos por la información de de Latorre.

"Alguien del entorno cercano a Pampita me cuenta que está separada", complementó. ""Ella se está por ir de viaje, en octubre y en noviembre va a Tailandia y a México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Me dicen que él está muy en su rol político y que no genera un peso, y esa familia tiene que mantenerse y vivir de algo", dijo.

En el caso de Pampita, Yanina Latorre expresó "ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y se casó porque le pareció un dulce, y textual 'después se fue dando cuenta que es un nabo'".