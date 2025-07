Ex de Santiago Pavlovic se querella contra el periodista: acusó maltrato reiterado

El pasado 23 de junio, la periodista Lara El-Narekh presentó una querella por maltrato habitual contra su colega y expareja Santiago Pavlovic, con quien estuvo por más de 20 años.

De acuerdo a The Clinic, la comunicadora acusó al rostro de TVN de haberla agredido física, sexual y verbalmente a lo largo de su relación, en la cual tuvieron dos hijos.

Las acusaciones contra Pavlovic

Según el relato de la mujer, obtenido por el citado medio, el romance con el conductor de "Informe Especial" inició el año 2000 -cuando ella tenía 22 años, y Pavlovic 53-, mientras realizaba reemplazos en el área de prensa del canal estatal, quedando bajo la subordinación del periodista.

En este contexto, el comunicador utilizaba esta jerarquía laboral para poder abordar a El-Narekh, aprovechándose además de desigualdad de edad en la que se encontraban para humillarla en varias oportunidades.

Incluso, la reconocida figura televisiva llegó a decirle a la madre de sus hijos que la "había sacado del arroyo", calificándola de "ignorante" cada vez que hablaban de temas como la educación sexual infantil o la importancia de abordar de forma natural la homosexualidad desde temprana edad.

Las reiteradas humillaciones

Además, los documentos mencionan las críticas que Pavlovic hizo al físico expareja tras el nacimiento de su hijo mayor, donde se refirió a ella como "vaca lechera" mientras se encontraba en el periodo de lactancia.

"Tu sobrepeso me provoca una irritación tremenda, indisimulable y creciente (...) Te dije que yo no te convenía porque tengo un trauma con la grasa humana. Juraste y requete juraste que cambiarías, pero nada de eso ha pasado. Has sido despreocupada con tu cuerpo. Le has dado más importancia a las pilchas que a tu cintura", le escribió en un correo el año 2010.

Otro de los puntos que señala la querella son los llamados "castigos de silencio" que el periodista aplicaba contra El-Narekh, que podían durar semanas y que también aplicaba cuando ella se negaba a tener relaciones sexuales -donde relatan un episodio en el que Pavlovic terminó enfermo tras perder sus pastillas viagra, razón por la que no le habló a Lara por varios días.

En tanto, la comunicadora señala que en los últimos años de relación, el excorresponsal de guerra comenzó a desarrollar actitudes celópatas, insultándola con fuertes términos y acusándola de serle infiel cada vez que regresaba de ver a sus amigas.

La denuncia por VIF

Si bien, los periodistas pusieron fin a la relación en 2022, siguen viviendo bajo el mismo techo, pese a las insistencias de la mujer de que el padre de sus hijos abandone su hogar.

Por su parte, Pavlovic acusó a El-Narekh de violencia intrafamiliar en abril, procediendo a cambiar las chapas de la casa. En tanto, la comunicadora explica que no ha podido dejar el domicilio debido a que se encuentra cesante y sin recursos económicos para pagar un arriendo.

Finalmente, el portal indica que la querellante solicitó las medidas cautelares de prohibición de acercamiento y obligación de abandonar el hogar que comparten.