Exactor de "Amango" reapareció con donación a damnificados por los incendios

Este lunes, Daniel Grunewaldt, exactor de "Amango", hizo una sorpresiva reaparición al llevar ayuda a los damnificados de los incendios que afectan a las regiones de Ñuble y Biobío.

Durante un despacho en vivo del programa "Hay que decirlo", el notero Rodrigo Gallina captó en el centro de acopio del Mall Plaza Egaña a un joven odontólogo, que se sumó a la cruzada solidaria donando 250 cepillos de dientes diseñados por él mismo.

En ese momento, Nacho Gutiérrez, animador del programa, reconoció al intérprete de Sebastián en la recordada serie juvenil de Canal 13. "¿Él no trabajaba en la tele?", consultó, información que fue confirmada por alguien en el estudio.

"Sí, el que tocaba piano. No pensé que me iban a cachar", respondió Grunewaldt entre risas.

Tras recibir varios mensajes de cariño y agradecimiento en redes sociales, Daniel aprovechó para explicar su donación.

"Dado el contexto nacional que nos impactó a todos, no puedo quedarme de brazos cruzados lanzando esto como si nada estuviera pasando, considerando que uno de los sellos que más representa los valores de este proyecto es la causa social", partió diciendo en un comunicado.

Bajo esta línea, señaló que entregará más cepillos dentales para las víctimas de la catástrofe. "Con todo mi respeto y cariño envío estos cepillos (...) Esto jamás podrá reemplazar lo que se perdió, pero sí puede poner un granito de arena para que la Salud Bucal de los afectados no se deteriore tanto en medio de este proceso tan duro que están viviendo", sentenció.