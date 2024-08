Faloon Larraguibel revela millonaria cifra que ha ganado en plataforma para adultos

La ex Yingo Faloon Larraguibel sorprendió al revelar cuánto está ganando como creadora de contenido para adultos.

En el estreno de "¡Hay que decirlo!" de Canal 13, la ex "Ganar o Servir" se sinceró sobre su incursión en la plataforma Onfayer, donde debutó hace dos semanas.

"Estoy pasando un muy buen momento y tengo que aprovechar esto. Además, en mis redes nunca mostré esta faceta mía, siempre salía muy normal, muy familiar, muy mamá", partió contando.

Bajo esta línea, la exanimadora de Zona Latina detalló que las fotografías "son mucho más sensuales, eso yo no lo muestro en mis redes sociales".

Tras ser consultada sobre cuánto ha ganado desde su debut en la página, Larraguibel señaló que ha recibido una cifra de dos dígitos, o sea, sobre 10 millones de pesos.

"Me ha ido demasiado bien. Pero vamos a ir de a poquito, voy recién en mi segunda sesión (...) Ahora digo que no me tomaría (totalmente desnuda), pero todo puede pasar, porque antes yo jamás me habría tomado fotos sensuales tampoco", sentenció.