Familia di Girolamo tras fallo contra Cristián Campos: "En estas instancias nadie gana"

Este jueves, el 34º Juzgado del Crimen de Santiago determinó el sobreseimiento total y definitivo de Cristián Campos por prescripción de la acción penal, reconociendo que tres abusos denunciados por Raffaella di Girolamo sí existieron, pese a extinción de responsabilidad penal del imputado.

Tras conocerse el fallo, la familia di Girolamo compartió una carta en apoyo a la psicóloga, donde manifestaron su conformidad ante el veredicto del tribunal: "Ha sido un camino complejo pero necesario para establecer la verdad y lograr sanar. A ratos se ha hecho más difícil, pero nunca nos hemos soltado de las manos, y seguimos adelante. Nos pusimos a disposición de la justicia para lograr que la verdad saliera a la luz y finalmente fuese establecida a través de una investigación imparcial y seria", escribieron.

En este contexto, el clan emplazó a quienes cuestionaron la denuncia, así como a los medios que filtraron detalles de la carpeta investigativa, llevando a "una revictimización constante con las brutales consecuencias que eso conlleva".

"Nuestro afán jamás fue distraer la investigación con declaraciones o entrevistas externas al camino de transparencia y honestidad que debe prevalecer en una investigación de esta relevancia y seriedad. Hoy se cierra un proceso legal con un fallo que determina que los hechos de abuso sexual sí ocurrieron, y fueron cometidos por Cristián Campos", afirmaron, agradeciendo la labor "minuciosa y responsable" de la Justicia en este caso.

"Nosotros también cerraremos de a poco una etapa que hubiésemos querido que no ocurriera jamás, y seguiremos unidos. Tenemos la certeza de que en estas instancias nadie gana, puesto que lo que sucedió, no se borra con un dictamen, ayuda, pero no lo disuelve", señalaron.

Además, la familia aprovechó para dirigirse a las víctimas de abuso sexual a lo largo del país, recalcando la importancia de denunciar estos hechos para ayudar a instalar "un debate urgente para promover reformas sociales, políticas públicas y eventualmente lograr cambios estructurales".

Finalmente, los di Girolamo destacaron "la fortaleza de Raffaella, la resistencia y la capacidad de seguir adelante con sus hijos, con su trabajo y con su vida, nos ha demostrado que la verdad es el único camino para sanar y hacer justicia. Nunca es tarde".