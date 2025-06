Gonzalo Cáceres sobre el fin de su amistad con Raquel Argandoña: "Me sentí usado"

El estilista Gonzalo Cáceres se sinceró sobre el fin de su amistad con Raquel Argandoña, revelando los motivos del quiebre.

En la última emisión de "Hay que decirlo" (Canal 13), el fashionista conversó con Paulina Nin, quien consultó por su distanciamiento con la panelista de "Tal Cual".

"De repente se acabó, se acabó desde que ella empezó a hacer otras cosas", contestó.

Tras esta respesta, Nin quiso pronfundizar: "¿Quizás esa gran amistad que todo el mundo conoce se acabó porque te sentiste traicionado?".

"Me sentí usado y pasado a llevar", confesó. "Mucha gente que yo hice famosa, que conocí y no podía vivir sin mí, sí. Pero ya no me importa. Gente como tú es preferible tener que gente que no vale la pena", complementó.

Finalmente, la figura pública hizo una esperanzadora reflexión sobre sus amistades, indicando que "hay personas que aparecieron después y que no me han dejado. Dios te quita y te da, te quita y te da. Te la quita del camino porque te van a hacer mucho daño".