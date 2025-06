Hunter Schafer como Zelda: ¿Debate legítimo o transfobia encubierta?

El rumor sobre Hunter Schafer ("Euphoria") como posible protagonista de la película de "The Legend of Zelda" ha generado polarización. Mientras unos apuntan como un acierto en representación, otros alegan "inconsistencia con el personaje", postura que ha sido calificada por los internautas como transfobia encubierta.

Zelda, figura central de la saga de Nintendo, no es un humano común: es una hyliana, raza mística con rasgos élficos. Su personaje ha trascendido su rol de princesa a lo largo de la saga: fue pirata ("The Wind Waker"), ninja ("Ocarina of Time") e incluso dragón ("Tears of the Kingdom").

La polémica revela que mientras actores cisgénero han interpretado personajes trans sin rechazo (como Jared Leto ("Dallas Buyers Club"); Eddie Redmayne ("The Danish Girl"); Hilary Swank ("Boys Don't Cry"); y Elle Fanning ("3 Generations") la posibilidad de que una actriz trans interprete a una elfo genera un escrutinio desproporcionado.

El proyecto, confirmado por Nintendo y Sony Pictures, será dirigido por Wes Ball ("Maze Runner") y producido por Shigeru Miyamoto, creador de la franquicia. Aunque el estreno está previsto para 2027, el reparto aún no se anuncia oficialmente. El rumor de Schafer surgió de filtraciones de un conocido insider de X (@DanielRPK) y fue amplificado por distintos medios.

Porque según @DanielRPK, Hunter Schafer estaría siendo considerada para interpretar a la Princesa Zelda en la película live-action de ‘THE LEGEND OF ZELDA’. pic.twitter.com/NawQqFWngs — ¿Por qué es Tendencia? (@porktendencia) May 30, 2025

Mientras algunos fans destacan el parecido físico y talento de Schafer, otros replican con comentarios que, según algunos usuarios, repiten patrones de odio hacia actrices diversas en franquicias icónicas (como los ataques a Bella Ramsey en "The Last of Us").

Por su parte, la actriz expresó en 2023 su amor por la saga desde pequeña y mostró entusiasmo ante la posibilidad de interpretar a Zelda: "Eso sería genial", dijo en declaraciones a Variety.