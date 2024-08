Ian McKellen rompe el silencio tras preocupante caída del escenario

Dos meses atrás, el legendario actor británico Ian McKellen alertó a sus fanáticos después de sufrir un accidente en medio de una presentación teatral. Ahora, el veterano detalló las secuelas físicas que dejó el impacto.

En julio de este año, el intérprete del icónico personaje Gandalf en la secuela "El Señor de los Anillos" debió ser hospitalizado después tropezar y caer del escenario en el teatro Noel Coward de Londres.

El veterano de 85 años interpretaba a John Falstaff en la obra dramática "Player Kings" y después del incidente resultó con la muñeca fracturada, además de que se le astillara una vértebra, y que aún no se ha curado, según relató recientemente a Saga Magazine.

Ian McKellen: "Siento mucha vergüenza"

Por primera vez posterior al infortunio, McKellen detalló sus impresiones, y aseguró que fue el mismo traje que utilizaba en la función el que le salvó la vida. "Llevaba un traje de gordo para Falstaff y eso me salvó las costillas y otras articulaciones. Así que he tenido suerte, pero... ¡Que tengan cuidado los lectores de Saga!", declaró el adulto mayor.

"He revivido esa caída no sé cuántas veces. Fue horrible", manifestó. Fue en la escena de la batalla. Se me enganchó el pie en una silla, e intentando quitármelo de encima empecé a deslizarme sobre unos periódicos que había esparcidos por el escenario, como si fuera en monopatín", agregó.

En esa línea, Ian McKellen rememoró lo caóticos instantes previos a la caída. "Cuanto más intentaba quitármelo de encima, más rápido bajaba un escalón, caía sobre el proscenio y luego sobre el regazo de alguien de la primera fila. Empecé a gritar '¡Ayúdenme!' y luego '¡Lo siento! Yo no hago esto'. Cosas extraordinarias. Pensé que era el final de algo. Fue muy perturbador", complementó.

"Tengo que seguir asegurándome a mí mismo que no soy demasiado viejo para actuar y que sólo fue un maldito accidente. No perdí el conocimiento, no me mareé, pero no he podido volver y han seguido actuando sin mí", lamentó.

McKellen manifestó que el no poder retomar el show aún es un tema que le preocupa. "No me siento culpable, pero el accidente ha defraudado a toda la producción. Siento mucha vergüenza. Esperaba poder reincorporarme a la obra en la gira, pero no pude".