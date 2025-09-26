"Intentaron ensuciar mi nombre": Steffi Méndez se pronuncia tras disputa por la custodia de su hijo

Steffi Méndez compartió un mensaje de optimismo en sus redes sociales mientras enfrenta un proceso judicial por la custodia de su hijo Gio, de un año, luego de que su expareja, el cantante sueco-finlandés Dante Lindhe, la acusara ante tribunales en Suecia como "un peligro para mi propio hijo", denuncia que finalmente fue cerrada por falta de fundamentos.

En un video publicado en TikTok, la influencer aparece con su hijo en brazos y deja un mensaje que refleja la superación de este proceso: "Intentaron ensuciar mi nombre, rompernos con mentiras y sombras. Pero el amor todo lo venció. Porque la maldad se quiebra ante la lealtad, y la injusticia se transforma en justicia".

"Hijo mío, quizás no pueda enseñarte todo, pero sí lo más grande: que el amor y la lealtad son la fuerza más poderosa de la vida, y con ellos siempre sabrás amar y ser amado", concluyó Méndez.

La publicación recibió numerosos mensajes de apoyo y más de 54 mil "likes".

En declaraciones anteriores, Steffi había reconocido que su relación con Lindhe fue dañina, tanto a nivel personal como en su rol de madre, puesto que fue objeto de cuestionamientos y críticas constantes.