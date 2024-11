Jorge Aldoney se bajó de Míster Mundo 2024 a solo horas de viajar

A través de redes sociales, Jorge Aldoney informó que no disputará el título de Míster Mundo 2024 en Vietnam.

Si bien, la organización nacional del certamen había anunciado que despedirían al modelo en el aeropuerto la noche de este domingo, el ex "Gran Hermano" explicó sus razones para no asistir.

"Tomé la decisión a último momento. Después de pensarlo mucho, no me encuentro en buenas condiciones, no estoy al 100%", partió diciendo.

Bajo esta línea, el ingeniero comercial añadió que "si yo saliera afuera a llamarme Jorge Aldoney solamente, lo podría hacer. Pero siento que el llamarme Chile afuera, merece mucho más y en estos momentos siento que no puedo hacerlo".

"Tomé la decisión y no quiero que se piense que es como victimización o que estoy como arrugando. En verdad, tomé la decisión que siento que es la más sana para mí", agregó el influencer.

"No voy a ir, no me voy a presentar al concurso", cerró, agradeciendo el apoyo de sus seguidores.