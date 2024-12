Joven chilena ha ganado millones vendiendo fotos de sus pies: "Me han pedido hasta del juanete"

Connie Möll y su particular negocio en línea

Connie Möll, una joven influencer chilena con más de 276 mil seguidores en redes sociales, ha encontrado una fuente de ingresos poco convencional: la venta de fotografías de sus pies a desconocidos en línea.

Este negocio, que comenzó hace un año y medio, le permite generar un ingreso adicional mientras mantiene otras actividades laborales.

Möll explica que las imágenes que comercializa muestran únicamente sus pies, desde el tobillo hacia abajo. Además de fotografías simples, también recibe solicitudes más específicas, como capturas de sus pies con manjar, espuma o las uñas pintadas de diferentes colores.

"Me han pedido fotos hasta del juanete", señaló, destacando la variedad de peticiones que recibe.

Ingresos y trabajo multifacético

Actualmente, la influencer gana aproximadamente un millón de pesos mensuales vendiendo este tipo de contenido.

Sin embargo, asegura que no se dedica exclusivamente a este negocio: "Yo trabajo en otras cosas, soy estilista canina, creadora de contenido y no me dedico full time a mostrar mis pies. Siento que podría explotarlo mucho más", explicó.

Möll también reflexionó sobre el éxito de su negocio y asegura que no cree que se deba sólo a sus pies: "Más allá de lo que tienen mis pies, yo creo que son los pies de Connie Möll, porque si yo no tuviera redes, no creo que alguien me lo hubiera pedido, entonces, yo creo que también son los pies de esta creadora de contenido".