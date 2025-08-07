Kaminski sufre nuevo golpe: confirman su salida de la radio
Tras revelarse sus vínculos con el "rey de Meiggs", el animador y radio Corazón pusieron fin a su relación laboral.
Tras revelarse sus vínculos con el empresario José Reyes Ossa, mejor conocido como el "rey de Meiggs", Francisco Kaminski ha recibido duros golpes.
En medio de diversas denuncias por deudas a prestamistas informales, amenazas de muerte, distanciamiento familiar y la pérdida de negocios, el animador ahora enfrenta su salida oficial de radio Corazón.
"PRISA Media Chile y Colena SpA (sociedad que representa a Francisco Kaminski), han llegado a un acuerdo por el que se pone término a su relación contractual, lo que tiene como consecuencia la salida de Radio Corazón del comunicador", informó la empresa a través de un comunicado.
La noticia llega a solo dos semanas de que la estación radial decidiera sacar temporalmente al polémico locutor del aire.
Cabe mencionar que, a raíz del asesinato del comerciante, Kaminski fue citado a declarar como testigo. Asimismo, se reveló que mantenía una deuda de más de $50 millones con Reyes Ossa.