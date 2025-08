Revelan que Kaminski no puede ver a su hijo tras recibir amenazas de muerte

Luego de que Francisco Kaminski recibiera amenazas de muerte, Carla Jara habría tomado drásticas decisiones respecto al hijo que tiene en común con el animador.

De acuerdo a Paulina Nin, la ex Mekano habría optado por alejar al menor de su padre, para evitar que el niño esté en peligro.

"Ya lo habían amenazado con 'cuidado con el niño'. A su hijo lo veía, pero ya no, por protegerlo, no porque no quiera verlo", comentó la panelista de "Hay que decirlo" en el programa.

En este contexto, la comunicadora señaló que "la Carlita no va a permitir que se acerque. Tienen que cuidarse. No es algo en contra Kaminski, sino por todo lo que lo rodea".

"El niño tiene 11 años, igual quiere ver a su papá, entonces es algo súper complicado", agregó. Asimismo, se reportó que Jara había contratado seguridad privada para ella y su hijo.

Cabe recordar que el locutor radial, que mantenía un vínculo con el "rey de Meiggs", parece mantener grandes deudas con prestamistas informales, incluido el asesinado comerciante.