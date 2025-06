Leo Méndez Jr. entrega preocupante actualización de salud: "La infección sigue activa"

El influencer Leo Méndez Jr. entregó una precupante actualización sobre su salud, donde además habló sobre su salida del hospital.

A través de su cuenta de Instagram, el hijo de DJ Méndez reveló que, luego de una lobectomía de pulmón, decidió dejar el recinto asistencia por decisión propia: "Nadie sabe esto a parte de mi familia, a mí no me dieron de alta si no que yo elegi irme de ahí a casa por voluntad propia", escribió.

Si bien, el equipo médico recomendó a la exestrella de "Los Méndez" seguir internado, pidió "a gritos" continuar con antibióticos desde su hogar, ya que pasar un día más en el hospital "me volvía loco".

"Ya que llevaba varios dias ahí, me iban cambiando de habitacion, a veces tenía que compartir con otros pacientes (...) No aguantaba ver o escuchar a los pacientes de al lado que comieran cerca mío, que me hincharan las pelotas de que tenía que comer, la presencia de los demás me cargaba, quería estar solo", relató el joven, que sufre de anorexia nerviosa.

Bajo esta línea, el influencer hizo una alarmante declaración sobre su estado de salud, señalando que, tras someterse a varios exámenes, descubrieron que la infección "sigue activa y no tiene pinta de ir desminuyendo".

"Están pensando en otro plan que creo ser que me cambiarán de antibióticos (...) No importa el plan pero que sea en casa. Ya es mucho para mí. Mentalmente estoy listo con todo lo que es hospitales. Ha sido agotador mentalmente. Todo este tiempo", cerró.