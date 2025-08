Lola Melnick y su batalla legal con Laura Landaeta: "Ella es una mujer frustrada"

La ucraniana Lola Melnick se refirió a su batalla judicial contra la periodista Laura Landaeta, a quien acusó de injurias graves reiteradas.

En un adelanto de "Podemos Hablar", que se emitirá en Chilevisión este viernes a las 22:30 horas, la bailarina se refirió al reciente fallo judicial, que terminó favoreciendo a la comunicadora.

Tras verle la cara a Landaeta en tribunales esta semana, la modelo declaró que "durante estos dos días yo creo que viví todas las emociones que te puedas imaginar... Rabia, frustración, yo llegué a temblar de nerviosa. Más que de nerviosa, de rabia al decir ¿cómo estoy escuchando todas estas mentiras?, ¿cómo estoy escuchando todo ésto y está siendo impune?, ¿cómo esta gente se atreve a mentir tanto frente a un magistrado?".

Bajo esta línea, la ex Morandé con Compañía cuestionó la decisión de la justicia por favorecer a los periodistas, arremetiendo además contra la comunicadora: "Ella me produce pena porque la encuentro infeliz, es una mujer frustrada. Yo no sé que le pasó en la vida, yo no sé que pena tuvo o que desgracia tuvo en su vida para llegar a este punto de hacer tantas cosas negativas a la gente".

Cabe recordar que el conflicto inició en 2004, cuando Landaeta escribió un reportaje para La Nación donde señalaba a la bailarina por estafar a varios hombres mayores mientras era scort en Argentina. Posteriormente, la periodista reiteró estas acusaciones en 2023 y 2024.

En tanto, Melnick anunció este miércoles que, pese al fallo, continuará con el proceso legal: "Va a proseguir en la corte, nosotros vamos a continuar con nuestra labor", declaró a "Hay que decirlo" (Canal 13).