Matías Oviedo rompe el silencio sobre el fallecimiento de su padre: "Fue muy terrible"

El actor Matías Oviedo rememoró el lamentable accidente que terminó con la vida de su querido padre.

Durante una franca conversación con Luis Jara en su programa "Al piano con Lucho" de TV +, el intérprete de "Verdades ocultas" confesó por primera vez en televisión cómo fue para él vivir el duelo.

"Mi papá murió a los 68 años. Fue bien triste, yo no lo he hablado mucho en tele ni en nada", comentó Oviedo a Jara en relación a la caída que su ser querido sufrió mientras practicaba equitación.

Complementó que "no es ningún secreto, yo no lo hacía porque era un tema sensible para mí, pero mi papá tuvo un accidente. Mi papá era equitador y tuvo un accidente que lo dejó cuatro años en coma. A los 64 tuvo el accidente y murió a los 68. Fue una tragedia", rememoró.

"Más que tenernos autocompasión a mis hermanos y a mi mamá, me da mucha pena por él, porque era un tipo trabajador, que había juntado su plata. Nosotros no éramos una familia de plata, digamos. Y él había juntado sus lucas para su jubilación", señaló.

"Es triste porque fue un accidente súper tonto"

El además músico confesó que su progenitor tenía un proyecto de vida concretado antes del incidente.

"Todos esos sueños que él tenía se quedaron ahí, fue muy terrible. Extraño su optimismo, era gozador mi papá, lo pasaba bien haciendo cosas simples. Aparte que ya de más viejo yo lo sentía a él más resuelto también, como más tranquilo", dijo Matías.

También lamentó el hecho que no haya alcanzado a conocer a los nuevos miembros de la familia. "Conoció solamente a cuatro de los once que hay ahora. Se hubiese muerto de la chochería. Es triste, porque fue un accidente súper tonto también. Fue de 'mala cuea', se cayó, tuvo un problema con un caballo, pero justo se pegó en una punta", explicó.

"Hasta el día de hoy, yo creo que te cambia la visión de la vida un poco. Yo siento que es muy azarosa la vida, es un azar. Es lo que yo creo. Nadie te firma nada, te puede pasar cualquier cosa", reflexionó Matías Oviedo.