Ministerio de la Mujer responde a polémicos dichos de Karol Lucero: "Se llama abandono parental"

El animador Karol Lucero, también conocido como Karol Dance, volvió a causar polémica con unos cuestionables dichos sobre desligarse de la paternidad.

Durante un debate sobre el aborto en su programa de YouTube, el exYingo propuso una salida legal para aquellos hombres que no deseen ser padres, en caso de que la mujer decida seguir adelante con el embarazo.

"¿Sería justo que un hombre pudiese renunciar a la paternidad o a hacerse responsable si él no quiere? Pero ojo, lo pondría como una condición solo desde el momento de cuando va a nacer", partió diciendo, planteando firmar "este papel diciendo que no me vas a necesitar a mí (los hombres )".

Bajo esta línea, añadió: "Las mujeres lucharon por muchos años la idea del aborto libre, entonces como no vas a tener mi apoyo, abórtalo si quieres, y si no quieres abortar hazte cargo sola. Porque si yo como hombre quiero tenerlo, y tú no, cagué".

Ministerio de la Mujer responde a Karol Dance

Tras las controversiales declaraciones de Lucero, el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género compartió un post haciendo referencia a lo propuesto por el animador.

"¿Quieres firmar un contrato para renunciar a la paternidad?", se lee en el enunciado.

Posteriormente, la cartera aclara que "eso se llama abandono parental y tiene sanciones. Activa la Ley Papito Corazón. Ya no estás sola".

"¿Hacerse cargo sola? El no pago de pensiones alimenticias es una expresión de abandono parental que afecta a niñas, niños y adolescentes", zanjaron.