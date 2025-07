Muere el actor Malcolm-Jamal Warner, el hijo de Bill Cosby en "The Cosby Show"

El actor Malcolm-Jamal Warner, conocido por su papel en "The Cosby Show", murió a los 54 años.

De acuerdo a CNN, el intérprete se encontraba de vacaciones en Costa Rica y su deceso se debió a un accidente de ahogamiento.

Alrededor de las 14:30 horas local del domingo, el artista se encontraba nadando en Playa Grande, Cocles, provincia de Limón, cuando fue arrastrado por una corriente hacia las profundidades del mar.

Según la Policía de Investigación Judicial de Costa Rica, presentes en el lugar intentaron ayudar al actor, pero la Cruz Roja lo declaró muerto poco después.

Si bien, inició su carrera a los 9 años, Warner saltó a la fama con el papel de Theodore Huxtable, el único hijo varón del personaje de Bill Cosby en "The Cosby Show", emitido entre 1984 y 1992. Posteriormente, apareció en la comedia "Malcolm & Eddie", "Red Between the Lines", "American Crime Story" y "The Resident".

Además de la actuación, se dedicó a la música y poesía, ganando un Grammy a Mejor interpretación de R&B tradicional, y fue nominado al mejor álbum de declamación por "Hiding in Plain View".