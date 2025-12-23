Muere Helen Siff, actriz de "No te metas con Zohan" y "Karate Kid"

La actriz Helen Siff, conocida por participar en producciones como "Karate Kid" y "No te metas con Zohan", murió a los 88 años.

De acuerdo a Variety, el deceso de la intérprete ocurrió el pasado jueves 18 de diciembre debido a complicaciones tras una cirugía por una enfermedad, confirmó su hija Karen Ehrenberg.

"Quienes trabajaron con Helen la conocían no solo como una artista talentosa, sino como alguien que aportaba profesionalismo, dedicación y genuina amabilidad a cada presentación. Entendía que cada papel, sin importar su relevancia, era una oportunidad para aportar algo significativo a la historia que se contaba", declararon en un comunicado-

Nacidad en 1937, la artista comenzó su carrera en 1976 en un comercial de Subaru, donde también participó su hermana gemela Carol Sender. Además, compartió escena con grandes nombres de la industria como Elizabeth Taylor, George Clooney, Adam Sandler, Steven Spielberg, entre otros.

Con una carrera de más de cinco décadas, Siff hizo apariciones en películas como "Karate Kid,Rocky" y "No te metas con Zohan", además de actuar en series como "Modern Family,Will & Grace" y "Swat".