"Negro" Piñera recibió el alta tras una semana hospitalizado

El músico Miguel "Negro" Piñera confirmó que fue dado de alta tras pasar una semana hospitalizado debido a su tratamiento contra la leucemia.

A través de sus redes sociales, el también empresario actualizó a sus seguidores sobre su estado de salud.

"Por fin me dieron de alta feliz y contento. Me iré a la playa a descansar. Abrazos y gracias . No saben cómo me levantan el ánimo con sus comentarios los leo todos", escribió en Instagram, junto a un video en que se imita a su fallecido hermano, el expresidente Sebastián Piñera.

Asimismo, la voz de "Luna Llena" afirmó sentirse "como nuevo" en otro posteo.

Fue el pasado diciembre que Piñera, de 70 años, reveló su condición de salud en una entrevista con Julio César Rodríguez, indicando que se le pronosticaron seis meses de vida.