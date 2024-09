Neme y por qué rechazó millonaria oferta de volver a TVN

El animador de "Mucho gusto", José Antonio Neme, aseguró que rechazó un cuantioso monto por parte de TVN hace un tiempo atrás.

Mientras era discutido en el matinal el polémico tema en relación a la millonaria suma que recibió la política Marcela Cubillos por ejercer como docente en la Universidad San Sebastián, Neme posteriormente se animó a opinar del asunto.

Recientemente, Fiscalía inició una investigación que tiene como blanco a la exdiputada de la República y candidata de Chile Vamos a la alcaldía de Las Condes, quien solía recibir $17 millones de peses mensuales por parte de la casa de estudios privada.

"No corresponde"

En medio de la discusión, José Antonio Neme tomó la palabra para ejemplificar con un una particular anécdota, en concreto, cuando la estación televisiva privada le ofreció un sueldo.

"Me llamaron una vez de Televisión Nacional de Chile, y me pusieron sobre la mesa un contrato bastante millonario", introdujo Neme.

Neme añadió: "Yo les dije 'no me voy a ir a TVN a cobrar ese sueldo porque no corresponde', lo desclasifiqué, punto", complementó.

"Eso fue hace un año y medio, me llamaron y me sentaron con un ejecutivo, que hoy no está, y me dijo 'mira, necesitamos que vengas a Televisión Nacional'", dijo.

En tanto, Karen Doggenweiler sumó "vas a salir en los diarios", a lo que Neme respondió: "Me da lo mismo, porque tiene que ver con esto".

"Me dijeron 'nos gustaría que volvieras a TVN', y contesté 'yo gano esto, pero la verdad es que ustedes no pueden pagar eso'", recordó el conductor, a lo que desde la señal aseguraron "no, si te lo podemos pagar".

Para cerrar, José Antonio Neme confesó cuál fue su decisión tras el ofrecimiento: "No me lo pueden pagar, yo no le voy a cobrar a Televisión Nacional de Chile, que está quebrado y no tiene plata, un sueldo de estas características, no corresponde", explicó.