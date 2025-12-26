Nicki Minaj enfrenta rechazo en la industria pop tras polémica política y dichos transfóbicos

Nicki Minaj atraviesa uno de sus momentos más complejos tras una serie de reacciones adversas en la industria del pop, luego de que la artista expresara posturas republicanas y realizara comentarios transfóbicos durante su intervención en el AmericaFest de Turning Point USA.

Luego de sus declaraciones, la controversia se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la coherencia política de la rapera y el impacto de sus palabras en una audiencia históricamente diversa, cuya base de seguidores es mayoritariamente LGBTIQ+.

La respuesta del entorno artístico no tardó en manifestarse. Varias estrellas del pop internacional, entre ellas Rosalía, Billie Eilish, Britney Spears y Christina Aguilera, dejaron de seguir a Minaj en redes sociales o directamente la bloquearon, reportó ABC.

Frente a las críticas, solo Amber Rose defendió públicamente a la rapera, señalando que "tiene derecho a tener sus propias opiniones políticas en un país libre", según TMZ.

En paralelo, comenzaron a circular rumores, debido a que la artista desactivó su cuenta de Instagram, sobre una supuesta pérdida cercana a los 10 millones de seguidores. Sin embargo, no existen datos que respalden esa cifra.

Previo a esa decisión, Minaj compartió un video con una parte de su charla con la viuda de Charlie Kirk, en el que Erika Kirk le preguntó: "Sé que estás recibiendo muchas críticas de tu propia industria por relacionarte con personas de ámbito republicano. ¿Cuál es tu reacción?", a lo que la cantante respondió: "No me he dado ni cuenta".