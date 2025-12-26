Síguenos:
Tópicos: Magazine | Personajes

Nicki Minaj enfrenta rechazo en la industria pop tras polémica política y dichos transfóbicos

Autor: Redacción Cooperativa

Tras sus declaraciones en un evento ultraconservador en EE.UU., la rapera recibió duras críticas en redes sociales y el distanciamiento de reconocidas figuras del espectáculo.

Nicki Minaj atraviesa uno de sus momentos más complejos tras una serie de reacciones adversas en la industria del pop, luego de que la artista expresara posturas republicanas y realizara comentarios transfóbicos durante su intervención en el AmericaFest de Turning Point USA.

Luego de sus declaraciones, la controversia se trasladó a las redes sociales, donde miles de usuarios cuestionaron la coherencia política de la rapera y el impacto de sus palabras en una audiencia históricamente diversa, cuya base de seguidores es mayoritariamente LGBTIQ+.

La respuesta del entorno artístico no tardó en manifestarse. Varias estrellas del pop internacional, entre ellas Rosalía, Billie Eilish, Britney Spears y Christina Aguilera, dejaron de seguir a Minaj en redes sociales o directamente la bloquearon, reportó ABC.

Frente a las críticas, solo Amber Rose defendió públicamente a la rapera, señalando que "tiene derecho a tener sus propias opiniones políticas en un país libre", según TMZ.

En paralelo, comenzaron a circular rumores, debido a que la artista desactivó su cuenta de Instagram, sobre una supuesta pérdida cercana a los 10 millones de seguidores. Sin embargo, no existen datos que respalden esa cifra. 

Previo a esa decisión, Minaj compartió un video con una parte de su charla con la viuda de Charlie Kirk, en el que Erika Kirk le preguntó: "Sé que estás recibiendo muchas críticas de tu propia industria por relacionarte con personas de ámbito republicano. ¿Cuál es tu reacción?", a lo que la cantante respondió: "No me he dado ni cuenta". 

