Evacuaciones y alerta roja regional en Ñuble por simultaneidad de incendios forestales

Los incendios forestales que aquejan a la Región del Ñuble motivaron la evacuación de diversos sectores y la declaración de alerta roja regional por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En la comuna de Quillón, se emitió la alerta SAE para los sectores Manque Norte, Manque Sur, El Casino, El Culbén, El Sifón, Paso El Durazno y El Casino, entrada Ginito.

Las evacuaciones también fueron ordenadas en la comuna de Bulnes, donde se solicitó abandonar el sector Libuy; y en la comuna de Pinto, en el sector El Rosal.

En la comuna de Coihueco, en tanto, la evacuación fue ordenada en el área de La Dehesa; y, en la comuna de El Carmen, la alerta fue enviada al sector de Navidad.

Senapred llamó a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta, recordando que, durante la evacuación, no se debe olvidar a mascotas y sus necesidades.

Alerta roja regional en Ñuble

El director regional (s) de Senapred en Ñuble, Cristián Matus, informó que "se ha decalrado alerta roja regional debido a la simultaneidad de incendios forestales que se presentan en nuestro territorio".

"Asimismo, se activó el sistema de alerta de emergencia SAE en las comunas de El Carmen, Coihueco, Quillón y Pinto. Ante esto, hacemos el llamado a evacuar de manera tranquila y ordenada, siguiendo instrucciones de autoridades en terreno y equipos de emergencia desplegados para superar la contingencia", agregó.