Ver más de la Región de Ñuble
Tópicos: País | Región de Ñuble

Evacuaciones y alerta roja regional en Ñuble por simultaneidad de incendios forestales

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Senapred ha emitido, por ahora, alertas SAE en sectores de las comunas de Quillón, Bulnes, Pinto, Coihueco y El Carmen.

"Hacemos el llamado a evacuar de manera tranquila y ordenada, siguiendo instrucciones de autoridades en terreno", dijo Cristián Matus, director regional (s) del Servicio.

 ATON (referencial)

El avance de las llamas forzó la activación del sistema SAE para resguardar la vida de los habitantes en los sectores afectados.

Los incendios forestales que aquejan a la Región del Ñuble motivaron la evacuación de diversos sectores y la declaración de alerta roja regional por parte del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En la comuna de Quillón, se emitió la alerta SAE para los sectores Manque Norte, Manque Sur, El Casino, El Culbén, El Sifón, Paso El Durazno y El Casino, entrada Ginito.

Las evacuaciones también fueron ordenadas en la comuna de Bulnes, donde se solicitó abandonar el sector Libuy; y en la comuna de Pinto, en el sector El Rosal. 

En la comuna de Coihueco, en tanto, la evacuación fue ordenada en el área de La Dehesa; y, en la comuna de El Carmen, la alerta fue enviada al sector de Navidad. 

Senapred llamó a actuar con calma y acatar las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta, recordando que, durante la evacuación, no se debe olvidar a mascotas y sus necesidades.

Alerta roja regional en Ñuble

El director regional (s) de Senapred en Ñuble, Cristián Matus, informó que "se ha decalrado alerta roja regional debido a la simultaneidad de incendios forestales que se presentan en nuestro territorio". 

"Asimismo, se activó el sistema de alerta de emergencia SAE en las comunas de El Carmen, Coihueco, Quillón y Pinto. Ante esto, hacemos el llamado a evacuar de manera tranquila y ordenada, siguiendo instrucciones de autoridades en terreno y equipos de emergencia desplegados para superar la contingencia", agregó. 

 

En portada