Pablo Mackenna tras ser acusado de "papito corazón": "Es una imagen injusta"

El comunicador y escritor Pablo Mackenna reapareció en televisión este viernes para dar una íntima entrevista en el programa "Only Fama", donde se sinceró sobre sus problemas con el alcohol y las acusaciones por no pago de pensión.

"Durante un tiempo me guardé, había mucho que procesar. Me centré más en mirarme hacia adentro (...) Ha sido un proceso difícil, con mucha exposición y yo sin mediar, sin decir tantas cosas", partió diciendo.

En cuanto a los dichos de su ex Javiera Díaz de Valdés, Mackenna aclaró que mantiene una buena relación con su hija Rosa, y que las acusaciones de la actriz están "demasiado alejado de la realiuna imagen injusta".

No obstante, explicó que al momento de separarse "vino la negociación bastante generosa, trabajaba en televisión y ganaba muy bien. Luego, por distintas razones, se me hizo más difícil poder cumplir, me atrasé".

"A los papitos corazón los detesto. Al papito corazón que tengo en mi cabeza lo encuentro horrible, es un tipo que se desentiende de sus hijos. Yo con la Rosa estoy todo el tiempo. En la pandemia, estuvo un año conmigo", agregó el ex CQC.

Finalmente, Mackenna declaró que "me he atrasado un mes, porque además no ha estado fácil sin trabajo (...) Ahora yo estoy al día con la Javiera, pero se me ha hecho difícil y se me va a hacer difícil mañana".