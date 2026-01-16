"Si no anota, la gente se va a incomodar": El aviso de "Heidi" González a Juan Martín Lucero

El inminente fichaje de Juan Martín Lucero en Universidad de Chile generó diversas reacciones en el medio nacional. Uno que tiene voz autorizada para hablar de goles en el cuadro "laico" es Pedro González. El "Heidi", autor de 113 conquistas con la camiseta azul, analizó la contratación del atacante proveniente de Fortaleza y, aunque valoró su jerarquía, puso una nota de alerta sobre la presión que enfrentará.

El exgoleador fue claro respecto a la paciencia de los fanáticos. "Yo quiero pensar que en el caso de Lucero está un peldaño más arriba que Di Yorio. Viene de una liga más potente como la brasileña y si se complementa bien con Eduardo Vargas y Octavio Rivero deberían andar mejor. Aunque también es cierto que la presión en la U es fuerte y si no anota en un par de partidos, la gente se va a empezar a incomodar de inmediato", aseguró González en Las Ultimas Noticias.

El costo de los goles

Otro punto que abordó el otrora seleccionado nacional fue el factor económico. Ante los montos que se manejan en el mercado actual para traer al exjugador de Colo Colo, el "Heidi" reconoció que los precios se dispararon, pero eso conlleva una responsabilidad mayor para el futbolista.

"Es que el mercado chileno está altísimo hace mucho rato. Ya no sorprende que hoy paguen 60, 70 u 80 millones de pesos, sobre todo a los extranjeros. Además, los goles son caros, pero es cierto que Lucero va a tener que demostrar que vale ese dinero", sentenció.

Dudas tácticas en el esquema

A la discusión se sumó Rodrigo "Polaco" Goldberg, exjugador y exgerente deportivo del club, quien manifestó al matutino su preocupación por cómo el técnico Francisco Meneghini encajará todas las piezas ofensivas sin desproteger el mediocampo o relegar a figuras jóvenes.

"A mí lo que me pasa es que yo no sé si van a jugar los tres juntos (Vargas, Rivero y Lucero). Creo que eso va a ser circunstancial. Mi impresión es que la U no siempre va a jugar así, porque si no, ¿dónde queda Javier Altamirano? ¿Dónde queda Lucas Assadi? ¿Dónde queda Charles Aránguiz? Y claro, uno dice que vienen de más atrás, pero ¿va a jugar con tres delanteros? No lo sé. Yo tengo mis dudas", planteó el "Polaco".