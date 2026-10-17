Pancha Merino rompió en llanto tras querella de Andrea Marocchino

Pancha Merino rompió en lágrimas a raíz de la querella que presentó en su contra su expareja Andrea Marrocchino por injurias graves cometidas a través de un medio de comunicación, a raíz de los dichos de la actriz sobre la infidelidad del italiano.

Fue en los programas de "Primer Plano" y "Plan Perfecto", ambos de Chilevisión, donde la panelista de farándula acusó a Marocchino de su infidelidad, que habría comenzado meses antes de la separación, además de entregar "cheques que rebotaron" y sostener que a él "no le gusta trabajar".

"Me cagó y me gorreó", declaró en uno de los espacios televisivos.

Debido a estas declaraciones, Marocchino y su actual pareja, la modelo Beatriz Muñoz, presentaron la acción judicial contra la actriz, que fue acogida por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, donde -entre otras sanciones- piden una pena de tres años de reclusión menor en su grado medio y el pago de una multa de 100 UTM (alrededor de 7,2 millones de pesos).

El llanto de Merino

En el programa "Alfombra Roja", de Canal 13, donde ejerce de panelista, fue entrevista respecto a la querella en su contra, rompiendo en lágrimas a los pocos minutos de la conversación en el momento en que recordó cuando encaró a Marocchino.

"Es primera vez que me son infiel de esta manera. Es un shock impresionante", declaró Merino, llorando al recordar que "yo lo único que le pedía 'puedes venir a darme un abrazo, puedes venir a darme el último… me puedes decir la verdad'. Él me juró por su mamá y su papá que no me había sido infiel, y yo le creí, porque yo jamás juraría por mi papá y mi mamá".

Merino supo de infidelidad cuatro meses antes de la ruptura, enterándose por amigos en común y trabajadores de la empresa de Luciano Marocchino -su exsuegro-, quien también "sabía que él tenía un affaire, una amante, que incluso le había arrendado un departamento a la nueva novia. Todos sabían menos yo".

Respecto a la querella, la actriz dijo que se enteró por la prensa y que "la verdad no me extraña, porque él fue tan frío, se deshizo de nosotros, ya nos usó, ya usufructuó de esta imagen, de la Pancha Merino, que lo etiquetara, que necesitaba subir de seguidores".

"Él estaba muy necesitado de demostrar que estaba conmigo y bueno, lo hice. Cometí un error, nunca más lo volveré a hacer. No entiendo cómo a su nueva novia no la muestra en redes sociales", cerró Merino.