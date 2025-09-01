Nicole Moreno destrozó a Pancha Merino: "Por eso la engañaron"

Nicole "Luli" Moreno no tuvo piedad con Pancha Merino y la lapidó durante una actividad promocional del programa "Fiebre de baile".

Durante uno de los programas de react de Claudio Michaux para Chilevisión, "Luli" destruyó a la opinóloga de "Primer Plano" al recordar el trato que recibió en las antiguas temporadas del programa de baile.

En las imágenes se puede ver como Francisca Merino, que hacía el backstage en el "Fiebre de baile" de 2011, le enrostra a Moreno su icónica caída en el aquadance y hace referencias a su peso.

Al ver el registro, Nicole Moreno reaccionó indignada y señaló que "esta mina (Merino) siempre me quiso tratar de gorda, está loca esta mina".

"Por eso la engañaron. Qué te importa si estoy gorda o no, era feliz. Prefiero ser gorda que cornuda", remató "Luli", haciendo referencia al fin del matrimonio de Merino con Andrea Marocchino.