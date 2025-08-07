Reportan quiebre sentimental entre Pancha Merino y Andrea Maroccino

Tras seis años juntos, la relación entre Pancha Merino y Andrea Maroccino habría llegado a su fin.

El quiebre fue reportado por el programa de "Que te lo digo" de Zona Latina, mientras que Glamorama se puso en contacto con la actriz para tener su versión de los hechos.

En conversación con la revista, la ex "Adrenalina" confirmó su separación, señalando que se encuentra bien y "mejor".

Seis años de romance y un fallido matrimonio

La relación entre el empresario y la figura televisiva inició en el verano de 2019, tras conocerse en un evento la Fórmula E.

Posteriormente, la pareja se comprometió y tenía planes de contraer matrimonio en Italia el año 2022. Sin embargo, estos planes se vieron frustrados por la guerra entre Rusia y Ucrania, que aumentó los costos en un 50%.

Si bien, Merino tenía pensado retomar los preparativos para su boda con el hijo de Luciano Marocchino, decidió posponerlos tras un análisis de numerología.