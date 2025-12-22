Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago26.2°
Humedad35%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Magazine | Personajes

Pareja chilena en Australia adoptará perrito gracias a Chayanne

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Los creadores de contenido recibieron un sorpresivo comentario del cantante.

Pareja chilena en Australia adoptará perrito gracias a Chayanne
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Nattaly Dalidet y Sebastián Aguirre, una pareja de influencers que crea contenido sobre viajes y estilo de vida mientras reside en Australia, decidieron agrandar la familia gracias a Chayanne. 

A través de un vídeo, Sebastián le preguntó a su esposa cuántos "me gusta" necesitaba para aceptar en casa a un perro border collie australiano.

A esto, ella respondió: "Ay, el hombre intenso. Pues te voy a dar 45 mil likes y un comentario de mi cantante latino favorito: Chayanne". Enseguida, Aguirre aclaró que el origen del desafío se debe a que su mujer asegura que él se parece al puertorriqueño cuando era joven. 

No obstante, la mayor sorpresa ocurrió unos días después, cuando el artista comentó el posteo: "Ya quiero ver al nuevo integrante de la familia! ¡¡Esssso!!", escribió. 

Pareja chilena decidió adoptar un perro gracias a Chayanne

Asimismo, la pareja respondió a las críticas por preferir a un perro de raza: "Nosotros vivimos en Australia no en Chile en este momento, acá en Australia tener un perro de raza no significa que lo compraste. De hecho, aquí nunca verás un perro wacho o de la calle, adopción y compra responsable van de la mano y la adopción es un proceso muy profundo y cuidadoso, pensado para asegurar hogares estables y definitivos".

"Adoptar aquí en Australia se lleva por organizaciones de rescate, etc. y la mayoría son perros de raza, queremos hacer crecer esta familia y darle todo el amor del mundo a lo que sería el nuevo integrante. En Chile también tenemos perritos que hemos rescatamos de la calle, para que no se piensen mal", aclararon.

"¡Gracias infinitas a Chayanne! Yo creo que ya se va a aburrir de estos chilenos", expresó el matrimonio, que está en busca de nombres para la nueva mascota, todos inspirados en Chayanne -como Torero o Salomé. 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada