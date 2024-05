Paul Mescal y Natalie Portman son captados juntos: Lucieron la misma ropa

Al parecer los actores Paul Mescal (28) y Natalie Portman (42) pasaron una tarde divertida este martes, luego de ser identificados afuera de un bar londiense.

Los viralizados registros muestran a ambos intérpretes entre risas mientras salían a compartir unos cigarrillos.

Llama la atención que Portman, divorciada hace unos meses de Benjamin Millepied, figura vestida con una polera blanca, al igual que el intérprete de "Aftersun", quien se rumoreba desde marzo que salía con Sophie Wilde, aunque nunca fue confirmado.

📸 Paul Mescal and Natalie Portman in London enjoying time together. pic.twitter.com/5t7l7bERI7