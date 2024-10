Paula Pavic y por qué se niega a evacuar su casa por huracán Milton en Miami

La influencer y exesposa del extenista chileno Marcelo Ríos, Paula Pavic, alertó a sus seguidores tras manifestar su tajante decisión en medio de los desastres meteorológicos que hoy afectan Estados Unidos.

En su cuenta de Instagram, Pavic ha compartido varias historias de su casa en Miami, de las zonas principalmente afectadas por el huracán Milton, y ha asegurado que no evacuará su casa en medio de la catástrofe, pese a la petición de las autoridades.

"La piscina la acaban de limpiar, la había recuperado, estaba todo funcionando perfecto otra vez, y se viene un huracán directo para entrar por aquí", señaló.

En ese contexto, Paula Pavic enfatizó en su que se mantendrá firme en su determinación: "Los que me preguntan, yo no voy a evacuar, me voy a quedar acá, se supone que esta casa está fabricada para huracanes".

Igualmente, la chilena de 42 años reflexionó "todo pasa por algo, todo es perfecto. La verdad tengo cero miedo, y nada, a esperar que pase lo que tenga que pasar".