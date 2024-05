Pedrito Milagros visitó a Javiera Suárez tras cinco años de su partida

Cinco años han pasado ya desde el sensible fallecimiento de la querida periodista Javiera Suárez, y en esta fecha especial, su hijo Pedrito Milagros hizo una especial visita a su madre.

Un registro, compartido por el papá, el médico cirujado Cristian Arriagada mediante su cuenta de Instagram, muestra el momento en que ambos acuden, como todos los años, a rendirle homenaje a la recordada comunicadora al cementerio, que tras una ardua batalla contra el cáncer dejó este mundo.

"Mommy mommy I love you, thanks for all the things you do", anotó el padre de Pedrito en la descripción del video, para firmar con un "Feliz día de la Madre" entre corazones.

Tiernas cartas, un ramo de flores, y una foto en blanco y negro de Javiera fueron dedicados por Pedrito, nacido mientras ella cursaba la enfermedad, y Cristian en su memoria

"Mamita, mamita, te amo, gracias por todas las cosas que haces", sería la traducción en español del poema que además el pequeño de 7 años le llevó a su querida madre, quien seguro vela por su bienestar y lo mira desde le cielo.