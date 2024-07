Quique Neira se queja de la cultura de la cancelación

El cantante de reggae Quique Neira lanzó un agudo mensaje en contra de sus detractores, esto después de sus polémicos dichos sobre el estallido social.

El exlíder de Gondwana anunció su alejamiento de las redes sociales, aunque recientemente publicó un mensaje para reflexionar sobre el complejo momento que está cruzando.

Cabe mencionar que Neira fue víctima de amenazas después de opinar sobre lo ocurrido en ocrubre de 2019.

"Me siento utilizado como artista (...) No se hizo nada y terminó todo en robos de plata, en corrupción", dijo el intérprete de "Antonia" en una reciente entrevista.

Después de tales dichos, el vocalista replicó al odio recibido. "Así de totalitarios están algunos, que me están invitando a irme de mi propio país", reflexionó.

"Saldré adelante"

Si bien Quique Neira manifestó su decisión de alejarse de las redes para cuidar de su salud mental, el músico virtió en su cuenta de X (exTwitter) un directo mensaje en donde se refirió estos complejos momentos.

"Jamás me he alegrado por la desgracia de otros. Son valores que mi viejita me entregó. Sé que hoy hay quienes festinan por verme en dificultades. Pero yo saldré adelante y esos tendrán mascar la rabia de volver a verme de pie", escribió el artista.

Además, apuntó a la cultura de la cancelación. "Hoy soy yo, mañana puedes ser tú. #CancelCulture", soltó.

Tras la primera publicación, Quique Neira se llenó de comentarios de apoyo por parte de sus seguidores. "Tiene todo el derecho a decir lo que siente", "mucho ánimo y fortaleza", "déle para adelante", "Y dale con todo Quique, eres un crack", formaron parte de los mensajes, entre otros.