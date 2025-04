Rapera Azealia Banks criticó antiguo video de Cony Capelli y generó ola de reacciones

La rapera estadounidense Azealia Banks generó una ola de reacciones al criticar un antiguo video de Cony Capelli durante su paso por "Gran Hermano".

El clip, donde Capelli aparece besando a su perro "Bigote", fue compartido por la cuenta de X @@HumansNoContext, la cual destaca comportamientos extraños de personas alrededor del mundo.

"¿Cómo las personas pueden hacer esto en la vida real?", se preguntó la cantante en un reposteo al video de Cony Capelli.

Su comentario generó cientos de reacciones de usuarios chilenos defendiendo y criticando a la chica reality.

How do people do this in real life I’m….. https://t.co/yBj1wxdrTP