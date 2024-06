Raquel Argandoña bromea tras bullado quiebre: "Voy a ser infiel siempre"

El escándalo de infidelidad hacia la figura televisiva Raquel Argandoña parece haberla hecho más fuerte que nunca, ya que recientemente se refirió a su obstinada actitud de ahora en adelante.

La declaración ocurrió en conversación con José Miguel Viñeula en el programa "Tal cual", donde "La Quintrala" hizo dejó bien en claro que no tiene intenciones de portarse bien en sus eventuales relaciones.

¿Qué dijo Raquel Argandoña sobre su nueva actitud tras su quiebre?

Durante la instancia, Viñuela le consultó si a propósito de la infidelidad por parte de Félix Ureta después de cinco años de relación, ella había también lo había sido en otras ocasiones.

"Yo una sola vez, me rehabilité y no me sirvió de nada, así que ahora voy a ser infiel siempre", manifestó entre risas.

Posteriormente, Argandoña lanzó la fuerte declaración. "Voy a ser bien suelta, así que el que esté conmigo debe saber que voy a ser infiel", dijo, a lo que Viñuela constestó que es "un buen método".

"Te quedas o te vas, te voy a ocupar solamente. Voy a ser infiel", reiteró Raquel Argandoña en un tono distendido.