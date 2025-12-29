Revelan comentarios explícitos de Marcelo "Chino" Ríos a mujer distinta de su pareja

El extenista chileno Marcelo "Chino" Ríos volvió al centro de la atención pública tras la difusión de mensajes privados de alto contenido explícito enviados a una mujer distinta de su actual pareja, en medio de versiones reveladas este domingo en el programa "Primer Plano", de Chilevisión.

Según lo expuesto en el espacio televisivo, Ríos habría mantenido contacto simultáneo con Vanessa Bourgeois, su actual pareja, y con Carla, una psicóloga residente en Viña del Mar, a quien habría conocido hace cerca de ocho meses.

El viaje del extenista a Chile habría tenido como uno de sus objetivos evaluar la proyección de ese vínculo, "para finalmente ver cómo iba esa relación, si finalmente iban a seguir a distancia o comenzarían algo juntos, viviendo juntos", detalló el periodista Pablo Candia.

El programa dio a conocer una serie de comentarios públicos que Ríos dejó en el perfil de Instagram de Carla, como: "Con todo respeto ¿Me dejarías besar esos hermosos labios?,Estás para comerte entera" y "¿Puedes venir a acostarte al lado mío y sacarte ese pijama de vieja?".

Hace tres semanas, además, le escribió: "Qué linda canción, pero esta mujer ya tiene dueño, así que están todos hasta el loli y, lamentablemente, no cualquier dueño". Candia agregó que Carla tenía su perfil cerrado debido a su incomodidad con la exposición pública, pero que Ríos le solicitó abrirlo para visibilizar el vínculo.

A esto se sumó el testimonio de Cecilia Gutiérrez, quien aseguró que Ríos negó tener una relación con Carla cuando fue consultado en septiembre, señalando que incluso buscaba retomar su relación con su exnovia Christin Chelsea.