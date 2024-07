Sabrina Sosa deja plataforma para adultos tras cuatro años

La modelo argentina Sabrina Sosa reveló sus razones para dejar la plataforma de contenido para adultos Unlok, tras cuatro años compartiendo fotos y videos sensuales.

Sosa se atrevió en plena pandemia a publicar sesiones fotográficas exclusivas para sus suscriptores. Sin embargo, ya no seguirá en ese espacio.

"Lo cierro porque estoy con varios proyectos (...) Si no tuviera trabajo seguiría ahí", confesó a LUN.

Los motivos de Sabrina Sosa para cerrar Unlok

La principal razón por la que Sabrina Sosa decidió dejar de vender contenido en Unlok es falta de tiempo.

"Tienes que entregar cierta cantidad de contenido. Si bien uno puede hacer contenido en su casa, a mí me gustaba hacer producciones donde estuviera arreglada, maquillada, peinada y con vestuario especial. Eso requería de tiempo y no lo tengo ahora", explicó al citado diario.



La presentadora de TV ahora tiene otros trabajos que la mantienen ocupada: "Hago muchos eventos, tengo copado hasta octubre y cuando viajo mi tiempo se acota. Este año me certifiqué como coach para mejorar como comunicadora y quiero empezar a trabajr en eso".

"Los ingresos eran muy buenos, pero la plata no es todo y yo tengo trabajo", sostuvo.