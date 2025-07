Sergio Rojas se lanza contra Huevo Fuenzalida por inscribir el dominio de "Que te lo digo"

En medio de la polémica entre Daniel "Huevo" Fuenzalida y Rosario Bravo por el podcast "¿Cómo están los weones?", Sergio Rojas aprovechó para acusar al rostro de TVN por apropiarse del dominio de "Que te lo digo".

A través del programa de Zona Latina, el periodista dio a conocer que el animador inscribió su espacio televisivo a su nombre. "Hoy en transcurso de la tarde nos enteramos y tenemos las pruebas con absoluta responsabilidad de que Daniel Fuenzalida en el año 2024 se hizo dueño del dominio 'quetelodigo.cl', esto era absolutamente desconocido", reveló.

En este contexto, el programa expuso en pantalla el buscador de dominios web, donde el conductor de "Ahora Caigo" figura como titular del dominio, pese a que Rojas ha estado en la cabeza del espacio desde 2020 en redes sociales, y desde enero del 2024 en el canal de paga.

"Si yo quisiera ahora hacer una revista, tendría que comprarle el sitio a Daniel, o él podría decirme 'ok, pero hagamos un tipo de sociedad para que tú puedas hacer uso de este sitio", explicó el comunicador, calificando la movida del también locutor radial como una "mariconada".

"¿Por qué tú tienes que apropiarte de algo que no te pertenece desde lo moral? (...) Ya está bueno ya, cuántos años estuvimos soportando una serie de situaciones. Yo no soy quién para contarlas, pero cada uno tendrá que hacerse responsable de todas sus miserias compadre, porque uno aquí las tienes que pagar, no en otra parte", agregó.

La respuesta de Huevo Fuenzalida

Por su parte, Fuenzalida justificó la compra del dominio acusando ser denostado constantemente por el periodista.

"Lo que yo hice el año pasado -cuando bloqueé a Sergio Rojas porque venía denostándome y atacándome continuamente, fue comprar el dominio (web) del Que te lo digo (...) así lo bloqueo y él no va a poder levantar una página web con ese nombre para que siga denostando", declaró a LUN.

Ante estos dichos, Rojas alzó la voz: "Es la estupidez más grande que he escuchado en el último tiempo. Creo que no tiene lógica y cualquier respuesta ante este actuar por parte de él resultará una imbecilidad", dijo al portal Alfombra Roja

"Está dando manotazos de ahogado, pero como dijo Francisca García-Huidobro, con quien puedo tener muchas diferencias, pero en esta ocasión cuando dice que hasta ahí le llegó la careta de bueno a Fuenzalida, tiene toda la razón...", añadió.

Finalmente, señaló que esta actitud parece ser algo normal para Fuenzalida: "No seré yo quien cuente todo lo que hay detrás de su actuar porque será él quien deba hacerse cargo de sus miserias. Pero la verdad lo que está pasando (con Rosario Bravo) no me asombra en nada. No deja de doler, pero no me asombra porque son cosas que hace desde siempre", sentenció.