Sidarte envía carta en apoyo a Daniel Jadue: Actriz Claudia Pérez se restó

El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Teatrales de Chile (Sidarte) publicó una carta en apoyo al exalcalde Daniel Jadue, quien fue dejado en prisión preventiva en el marco de una investigación en su contra por los delitos de cohecho, fraude al fisco, estafa y administración desleal.

A través de sus redes sociales la agrupación señaló que "desde que el alcalde Jadue administra la gestión municipal de la comuna (...) hemos recibido su constante apoyo en materias concretas, que son fruto de una voluntad política particular que caracteriza a un proyecto social de liderazgo".

Además señalaron ser "testigos de la tremenda importancia y compromiso sostenido que el alcalde Daniel Jadue le ha otorgado a las culturas comunitarias en Recoleta".

En ese sentido explicaron que la medida cautelar decretada contra Jadue y el juicio en sí mismo "es una amenaza en contra de un proyecto cultural colectivo". "Sin pretender intervenir en el curso de un proceso judicial, solidarizamos con el alcalde Jadue, pues nos parece fundamental resaltar su compromiso con las artes y las culturas", concluyeron.

Claudia Pérez se desmarcó

En esa misma publicación la actriz Claudia Pérez ("Los 30", "Casado con hijos") expresó su rechazo al apoyo entregado por Sidarte a Jadue. "Soy de Sidarte y no me identifica para nada este comunicado. Conocí al alcalde en una actitud misogina y prepotente con colegas del Sindicato y no estoy de acuerdo con que emitan un comunicado con la voz de quienes no estamos de acuerdo", indicó.

"Recordemos que somos un sindicato, no un partido político", agregó más tarde en su cuenta de Instagram.