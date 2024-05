Sophie Turner sobre quiebre con Joe Jonas: "Fueron los peores días de mi vida"

A varios meses de su bulleada separación, Sophie Turner abordó su divorcio con Joe Jonas, con quien contrajo matrimonio en 2019.

En conversación con Vogue, la intérprete de "Sansa Stark" reveló detalles de cómo fueron sus días tras conocerse la noticia, donde tabloides norteamericanos la calificaron como una mujer "fiestera" y "mala madre", señalando estas actitudes como el principal motivo del quiebre.

"Esos fueron los peores días de mi vida", admitió la actriz. "Recuerdo que estaba en el set, tenía contrato para otras dos semanas y no podía irme. Mis niñas estaban en Estados Unidos y no podía ir a verlas porque tenía que terminar 'Joan'. Y todos esos artículos comenzaron a salir", añadió.

En este contexto, fueron los mismos medios los que crearon una falsa imagen de la intérprete con sus labores maternales, mientras que la voz de Jonas Brothers fue presentado como un padre devoto y responsable con Willa (3) y Delphine (1), sus hijas con la británica.

"Me dolía porque me torturo por cada decisión que tomo como madre; la culpa de mamá es muy real. Simplemente, tenía que decirme a mí misma, 'Nada de esto es cierto. Eres una buena mamá y nunca has sido de las que salen de fiesta'", comentó la artista, confesando además que en el fondo de su corazón sabía que el ex Disney Channel presentaría una demanda por custodia, pero que finalmente se terminó enterando por los medios.

"Entonces empezaron las historias de 'madre caprichosa'. Es incomprensible la cantidad de gente que se inventa cosas y las publica basándose en una foto. Una imagen vale más que mil palabras, pero no es mi historia. Me sentí como si estuviera viendo una película de mi vida que yo no había escrito, producido o protagonizado. Fue chocante. Todavía estoy en shock", sentenció.