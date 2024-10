Sydney Sweeney denuncia acoso de paparazzis en su propia casa

La actriz Sydney Sweeney reveló la alarmante presencia de paparazzis en las afueras de su casa en Florida.

En conversación con la revista Glamour, la estrella de "Euphoria" abordó la preocupante situación, afirmando que incluso el grupo de fotógrafos intentó chantajear a su familia.

"Les dijeron: 'Si le dices (a Sydney) que simplemente salga afuera en bikini, le hago las fotos y los dejo en paz'", declaró la intérprete, acusando la sexualización de su imagen.

Bajo esta línea, la protagonista de "Anyone But You" admitió no entender el nivel de acoso que ha recibido. "¿Por qué iba a llamar a los paparazzis para que me hagan fotos en mi propia casa cuando mis primos bebés y familia están ahí y estoy en mi propio patio? ¿Por qué querrían eso?", cuestionó.

Asimismo, la artista reveló que los fotógrafos se ocultan para captarla de sorpresa: "Tengo una foto de estos tipos en kayaks escondiéndose tras arbustos en el agua".

"Cuando esas fotos se hacen públicas, es que mi seguridad, literal, está en peligro. Todo el mundo sabe dónde estoy. Ahora hay barcos que pasan y los oigo decir: ''Y esta es la casa de Sydney Sweeney'. Se ha convertido en un tour de las estrellas en mi puerta", sentenció Sweeney.