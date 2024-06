Youtuber murió en "desafortunado accidente": Tenía 40 años

El youtuber estadounidense Ben Potter, conocido por su canal Comicstorian, falleció a los 40 años el pasado sábado 8 de junio, según confirmó su esposa Nathalie.

A través de una sentida publicación de X, la mujer explicó que su marido "perdió la vida en un desafortunado accidente".

Two days ago, on June 8th, my husband, Ben Potter, passed away in an unfortunate accident.



To many of you, he was Comicstorian, voicing stories from across multiple different mediums. To his loved ones, he was one of the best and most supportive individuals anyone could ask for.…