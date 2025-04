Sergio Campos y la defensa de los DDHH en dictadura: Cumplimos la misión de servir a la gente

Tras su despedida oficial como conductor de El Diario de Cooperativa, Sergio Campos Ulloa, voz emblemática de nuestra señal y de la radiofonía chilena, recordó este viernes su papel en la resistencia y la defensa de los derechos humanos durante la dictadura (1973-1990).

En entrevista con Una Nueva Mañana, el Premio Nacional de Periodismo, que tras el quiebre democrático sufrió dos detenciones y vivió el exilio en Argentina con su familia, no quiso profundizar en su experiencia personal "por pudor", reconociendo que otros vivieron situaciones más extremas, como torturas y desapariciones: "Lo que a uno le pasó era, yo diría, muy nimio", dijo.

Sí habló de la importancia de la radio, en especial de Cooperativa, como un medio que ayudó a salvar vidas al informar sobre detenciones y abusos.

"Viví emociones muy grandes con gente (víctimas de la dictadura) en la puerta de la Radio Cooperativa", confesó, antes de desclasificar uno de esos encuentros.

"Un día —relató Campos— llegó un señor que era joven, tendría unos 40 años, y me dijo: 'Oiga, ¿lo puedo abrazar?'. '¿Por qué, si no estoy ni de cumpleaños?', le dije. Entonces, me dijo: 'Usted le salvó la vida a mi padre'... ¿De qué se trataba? Se trataba que había un recurso de amparo que reporteaba Eduardo Segovia, se conocía al aire y yo daba a conocer los antecedentes de nuevo, que está reclamando su familia porque fue detenido por grupos, y finalmente fue tanta la presión que soltaron al padre".

Para el histórico periodista, "la misión de la radio es servir a la gente, y esa tarea yo creo que la cumplimos con creces, pero éramos todos los que estábamos interesados en relevar el rol que teníamos en defensa de la vida y los derechos humanos".

En ese sentido, Sergio Campos subrayó la necesidad de mantener la integridad y fidelidad a la audiencia en tiempos futuros complicados.

"Yo creo que estas historias que estamos contando nos obliga a mantener la consecuencia en el futuro, porque lo que viene van a ser tiempos muy complejos, muy difíciles y hay que tener fidelidad con la gente, con las personas. Hay muchos intereses que andan flotando, que son individuales, otros están más bien relacionados con el tráfico de influencias y todo eso, y de eso hay que escapar, porque eso es lo que hace mucho daño", concluyó.